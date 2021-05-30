Биохимик назвала способы проверки питьевой воды в домашних условиях

Оценить качество питьевой воды возможно и в домашних условиях. Для проверки параметров достаточно вспомнить уроки химии из средней школы. В частности, как заявила агентству "Прайм" эксперт-биохимик Мария Кулешова, некоторые факторы можно выяснить органолептическим методом, то есть мутность и прозрачность воды определяются визуально.

О жесткости воды из крана может поведать накипь на стенках чайника, чем быстрее отложения появляются на стенках сосуда, то тем более жесткая вода. Ржавые потеки на сантехнике и запах - свидетельство о присутствии в воде микроэлементов железа. С помощью лакмусовых бумажек также можно узнать кислотность, жесткость и наличие железа.

Качество бутилированной воды в домашних условиях можно определить на цвет. Для этого надо поставить бутылку на лист белой бумаги - никакого оттенка у воды быть не должно.

Однако, как отметила биохимик, точный анализ воды можно получить лишь при лабораторных исследованиях.

Необходимо отметить, что согласно российскому законодательству - обеззараживанию подвергается любой тип питьевой воды: минеральной, бутилированной, водопроводной или технической. Это делается ради установленных правил безопасности, куда входит около 90 параметров.