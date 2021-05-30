Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на своей подруге Кэрри Саймондс. С таким утверждением выступила газета The Sun. По данным британского издания, свадебная церемония прошла в условиях строжайшей секретности и стала сюрпризом даже для сотрудников Даунинг-стрит и коллег Джонсона по партии..

"Я был немного удивлен, когда на днях он пришел на встречу с парадной прической. Он не был таким неопрятным, как обычно, и первое, что пришло мне в голову, - это что он, возможно, будет присутствовать на каком-то особом мероприятии. Я думал, что это может быть VIP-саммит, но не подозревал, что это может быть внезапная свадьба", - цитирует издание представителя Консервативной партии. Сообщается, что молодожены готовились к свадьбе шесть месяцев. Всего на церемонию в Вестминстерский собор пришли менее 30 гостей, причем все они получили свои приглашения в последнюю минуту. Присутствовал на мероприятии и годовалый сын новобрачных, Уилфред.

Для проведения бракосочетания собор на некоторое время закрыли для туристов, безопасность церемонии обеспечивала полиция. По данным The Sun, на месте даже находились несколько машин с вооруженными правоохранителями. Борис Джонсон стал первым за последние 199 лет британским премьером, который женился в течение срока своих полномочий. До него это сделал Роберт Ливерпул в 1822 году.