В Египте погиб 62-летний Виктор Гвоздь, человек, руководивший украинской разведкой с 2014 по 2016 год. Как рассказали украинские СМИ, на Красном море военный пенсионер в компании друзей отмечал свой день рождения и попутно занимался давним хобби - дайвингом, имея международный сертификат на погружения до 100 метров.

По сообщению генпрокуратуры Египта смерть Гвоздя признана несчастным случаем: свидетели видели, как он быстро поднимался с глубины около 40 метров на поверхность и после этого был еще жив, скончался Гвоздь уже в клинике. Официальной причиной смерти назван "упадок сил в результате резкого подъема", то есть острая декомпрессия. Гвоздь в свое время участвовал в миротворческой операции на территории Югославии, после служил там военным атташе, а позже оказался в представительстве Украины при ООН. С 2003 года занимал высокие посты в СБУ и военном ведомстве, симпатизировал украинским националистам. Внешнюю разведку возглавил по указу главаря госпереворота Турчинова и мог немало знать о гибели рейса MH17.