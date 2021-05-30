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Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 30.05.2021
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 30.05.2021
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 30.05.2021
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 30.05.2021
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В Египте погиб 62-летний Виктор Гвоздь, человек, руководивший украинской разведкой с 2014 по 2016 год. Как рассказали украинские СМИ, на Красном море военный пенсионер в компании друзей отмечал свой день рождения и попутно занимался давним хобби - дайвингом, имея международный сертификат на погружения до 100 метров.

По сообщению генпрокуратуры Египта смерть Гвоздя признана несчастным случаем: свидетели видели, как он быстро поднимался с глубины около 40 метров на поверхность и после этого был еще жив, скончался Гвоздь уже в клинике. Официальной причиной смерти назван "упадок сил в результате резкого подъема", то есть острая декомпрессия. Гвоздь в свое время участвовал в миротворческой операции на территории Югославии, после служил там военным атташе, а позже оказался в представительстве Украины при ООН. С 2003 года занимал высокие посты в СБУ и военном ведомстве, симпатизировал украинским националистам. Внешнюю разведку возглавил по указу главаря госпереворота Турчинова и мог немало знать о гибели рейса MH17.

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