Чернышенко рассказал о господдержке российской микроэлектроники

Государство видит российскую микроэлектронику среди локомотивов цифровой трансформации, в правительстве разработан целый комплекс мер по поддержке отрасли. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на Международном промышленном форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Ключевую роль в этом процессе играет повышение спроса на российскую продукцию, - сказал вице-премьер. - Очевидно, что только в условиях растущего спроса и полноценного импортозамещения возможно развитие отрасли и реализация перспективных проектов. Мы должны четко понимать всю цепочку производства и потребления конечного продукта".

Первыми шагами правительства в этом направлении, по словам Дмитрия Чернышенко, стало предоставление приоритетных режимов при закупках отечественной радиоэлектронной продукции для государственных нужд.

"В этом году производители и потребители могут воспользоваться механизмами государственного софинансирования, так называемых, "сквозных проектов", - добавил зампред правительства. - Предусмотрено сокращение налогообложения для производителей электронной продукции и разработчиков. Все эти меры должны создать привлекательные рыночные условия для реализации "сквозных проектов".

Важно не только направлять средства государства в отрасль, но и найти возможности для их эффективного использования, подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Для этой цели создан общественный экспертный совет при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию, уточнил он.

"Это новый для рынка формат диалога государства и бизнеса, - объяснил вице-премьер. - Членами совета являются представители основных российских производителей радиоэлектроники и крупнейшие заказчики этой продукции. Именно эксперты, представители отрасли сами определяют, какие именно "сквозные проекты" оправданно заслуживают финансирования из государственного бюджета".

Первые "сквозные проекты", рассмотренные новой структурой, предложили "Ростелеком", МТС, Почта России, корпорация "Ростех" и другие потенциальные заказчики. В ходе обсуждений бизнес-сообщество в полной мере использовало свой экспертный потенциал при детальном разборе каждого проекта, отметил Дмитрий Чернышенко.

"Рассчитываю, что уже совсем скоро мы увидим первые успешные результаты, - добавил вице-премьер. - Еще раз отмечу, сегодня мы решаем одну из ключевых задач высокотехнологичной сферы экономики - мы создаем современную и конкурентоспособную радиоэлектронную промышленность". Эффективность решения этой непростой задачи будет зависеть от общих усилий всех участников - государства, бизнеса и научного сообщества, добавил он.