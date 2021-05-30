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30.05.2021 11:31
Рубрика: В мире

Египет планирует открыть большой музей рядом с пирамидами Гизы

Текст: Максим Макарычев
Египет делает ставку на древние находки для вывода страны из кризиса. Раскопки проводятся у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера, возможно, самой старой пирамиды в мире. В их ходе обнаружены клады, содержащие древние артефакты.
Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости

Поскольку некоторые европейские страны вновь открываются для иностранных туристов, Египет уже несколько месяцев пытается привлечь их для посещения своих археологических памятников и музеев. Чиновники делают ставку на то, что новые древние открытия выделят страну на мировом туристическом рынке после пандемии, уточняет Associated Press. Официальные лица заявили, что после многих лет задержек планируют к январю открыть новый Большой египетский музей рядом с пирамидами Гизы. Будут снижены цены на входные билеты для посещения археологических памятников и стоимость туристических виз.

Фото: iStock
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В 2019 году выручка от иностранного туризма в Египте составила 13 миллиардов долларов. Египет принял около 13,1 миллиона иностранных туристов. Но в 2020 году он принял всего 3,5 миллиона иностранных туристов. В ноябре прошлого года археологи объявили об обнаружении по крайней мере 100 древних гробов, относящихся к позднему периоду фараонов и греко-птолемеевской эпохе, а также 40 позолоченных статуй, найденных через 2500 лет после их первого захоронения. Это произошло через месяц после обнаружения 57 других гробов на том же месте, в некрополе Саккара, в котором есть ступенчатая пирамида. "Саккара - это сокровище", - сказал министр туризма и древностей Халед эль-Анани, объявляя о том, что до сих пор раскопан только процент того, что находится на этом месте.

В апреле Захи Хавасс, самый известный археолог Египта, объявил об открытии 3000-летнего затерянного города на юге Луксора с домами из сырцового кирпича, артефактами и инструментами времен фараонов. Он восходит к Аменхотепу III из 18-й династии, правление которого (1390-1353 гг. до н.э.) считается золотой эрой Древнего Египта.

Туризм продемонстрировал рост в первые месяцы 2021 года, сказал в недавнем интервью Associated Press министр Эль-Анани, хотя он не привел конкретных цифр. "Египет - идеальное место для туризма после окончания пандемии, потому что наш туризм - это туризм под открытым небом", - сказал чиновник. Напомним, в апреле Россия заявила, что планирует возобновить прямые рейсы в курортные города Египта на Красном море.

В мире Африка Египет

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