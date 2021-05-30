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Рубрика: В мире

Эрдоган анонсировал начало строительства канала "Стамбул" в конце июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP/Adem ALTAN Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP/Adem ALTAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP/Adem ALTAN

Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня, именно тогда будет заложен первый камень. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Фото: REUTERS
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Турецкий лидер выразил уверенность, что есть те, кто обеспокоен мегапроектом, но заверил, что это не остановит строительство. Эрдоган отметил, что канал "Стамбул" повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. "Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", - цитирует РИА Новости турецкого лидера.

Канал Стамбул должен пройти на расстоянии примерно 30-60 километров к западу от Босфора и призван разгрузить этот один из самых оживленных проливов в мире. Этот проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции. В конце апреля агентство Reuters сообщало, что этот мегапроект стоимостью 15-20 миллиардов долларов вызвал прохладное отношение со стороны турецких банков. Финансовые институты не спешат вкладывать средства из-за инвестиционных и экологических рисков.

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