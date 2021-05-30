ФССП составила "портрет" должника по алиментам

Федеральная служба судебных приставов составила "портрет" среднестатистического должника по алиментам, правда с пометкой - "проживающего в Москве". По статистике ФССП, мужчины составляют подавляющее большинство неплательщиков или должников по алиментам - 90,5 процента, женщины соответственно - 9,5 процента.

Как сообщает ФССП, среднестатистический неплательщик алиментов в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой долга 226 тысяч рублей. Таких мужчин насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5 процента от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства по принудительному вычету долгов.

При этом лишь 42 процента неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В 58 процентах случаев неплательщики трудятся неофициально или вообще не трудятся, или имеют случайные заработки, которые не поддаются учету ФССП, следовательно, и принудительным выплатам детям.

В основном неплательщики и должники, - приезжие. Среди должников москвичей насчитывается 339 человек. У задолженность перевалила за один миллион рублей. "Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - об этом РИА Новости сообщили в ФССП.