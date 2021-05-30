Германия официально признала преступления против коренных народов Намибии 1904-1908 годов геноцидом. В мировой практике это станет первым случаем такого рода признания европейской страны в отношении бывшей колонии. Как пишет Spiegel online, после пятилетних переговоров Берлин и Виндхук все же согласовали соглашение о примирении, которое готово для подписания главами МИД двух стран.

После ратификации документа президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (участвовавший в переговорном процессе на посту министра иностранных дел) отправится в Намибию и с трибуны парламента попросит прощения у потомков гереро и нама. "Теперь мы официально будем называть эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения, - геноцидом", - заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. При этом Берлин отверг все требования о компенсациях. Вместо этого немцы инвестируют 1,1 миллиарда евро в развитие местного сельского хозяйства, водоснабжения и системы профобучения. Ассоциации коренных племен уже обвинили президента Намибии Хаге Гейнгоба в "предательстве национальных интересов", а Германию - в желании "попиариться".

В 1904 году кайзеровские войска жестоко подавили восстания племен гереро и нама в Германской Юго-Западной Африке. По некоторым оценкам, погибли 80 тысяч африканцев, в том числе в концлагерях.