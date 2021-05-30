Глава Минздрава рассказал, что даст коллективный иммунитет от COVID-19

Для создания коллективного иммунитета от коронавируса очень важно участие в вакцинации от заболевания всех россиян. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным, - сказал глава Минздрва. - Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно".

По данным оперативного штаба, с начала вакцинации в России было введено больше 28,1 млн доз препаратов. Для формирования иммунитета человеку необходимо получить две дозы вакцины от COVID-19. Всего в нашей стране выявлено больше 5 млн случаев коронавируса, для 121 тысячи человек болезнь закончилась летальным исходом.