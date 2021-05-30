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30.05.2021 16:24
Рубрика: В мире

Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Текст: Юрий Чернов
Власти Греции приняли решение продлить до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России. Соответствующее решение правительства, действие которого начнется с 31 мая, было опубликовано в официальном вестнике кабинета министров.

В документе говорится, что въехать в Грецию смогут граждане России, у которых на руках будет либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо документ, подтверждающий наличие антител.

Правительство Греции также говорится, что иностранные граждане, которым разрешен въезд в страну, смогут использовать для этого международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Корофу, а также ряд сухопутных контрольно-пропускных пунктов.

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