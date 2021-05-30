Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек

Предварительные выборы "Единой России" завершились по всей стране. Председатель партии Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов.

Он сообщил, что более 11 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании Единой России". Это более 10% избирателей в нашей стране.

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила "Единая Россия", - заявил Медведев.

Он подчеркнул, что праймериз - это важная часть демократической процедуры выборов. "Уже сейчас люди могут послушать потенциальных кандидатов. Сделать выводы об их достоинствах и недостатках", - сказал он.

Сразу после закрытия участков в 21.00 партия провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна. С этого момента начинается публикация результатов и доступа к блокчейн серверам сайта pg.er.ru. Наблюдать за ходом подсчета голосов смогут все желающие в режиме реального времени.

С 24 мая у россиян была возможность проголосовать за своего кандидата от партии в режиме онлайн, а 30 мая, в последний день голосования, жители 42 регионов могли принять участие в предварительном голосовании партии не только электронно, но и очно. Для этого было открыто более 45 тысяч избирательных участков.

В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тысячи человек. В этом году впервые более половины кандидатов праймериз - беспартийные.

По словам Медведева, конкурс на одно место в ходе предварительного голосования "Единой России" в среднем составил 13 человек на место. "Это означает, что есть огромный интерес к участию в выборах", - сказал он.