Новости

Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 22:16
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 22:14
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 21:53
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 21:39
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 21:26
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 21:02
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 20:59
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 20:56
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 20:56
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 20:48
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 20:43
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 20:37
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 20:16
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 19:58
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 19:51
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 19:49
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 19:25
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 19:15
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 19:01
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 18:55
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 18:53
В Брянске нашли останки узников немецкого концлагеря 18:47
В Алтайском крае проверят аттракционы после ЧП с батутом в Барнауле 18:31
Володин: В ЕС навязывают Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным 17:54
Российский прокат возглавил "Форсаж 9" 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
30.05.2021 21:53
Рубрика: Власть

Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек

Текст: Айсель Герейханова

Предварительные выборы "Единой России" завершились по всей стране. Председатель партии Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов.

Он сообщил, что более 11 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании Единой России". Это более 10% избирателей в нашей стране.

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила "Единая Россия", - заявил Медведев.

Он подчеркнул, что праймериз - это важная часть демократической процедуры выборов. "Уже сейчас люди могут послушать потенциальных кандидатов. Сделать выводы об их достоинствах и недостатках", - сказал он.

Сразу после закрытия участков в 21.00 партия провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна. С этого момента начинается публикация результатов и доступа к блокчейн серверам сайта pg.er.ru. Наблюдать за ходом подсчета голосов смогут все желающие в режиме реального времени.

Фото: iStock
Онлайн-голосование в этом году будет применяться и на муниципальных выборах

С 24 мая у россиян была возможность проголосовать за своего кандидата от партии в режиме онлайн, а 30 мая, в последний день голосования, жители 42 регионов могли принять участие в предварительном голосовании партии не только электронно, но и очно. Для этого было открыто более 45 тысяч избирательных участков.

В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тысячи человек. В этом году впервые более половины кандидатов праймериз - беспартийные.

По словам Медведева, конкурс на одно место в ходе предварительного голосования "Единой России" в среднем составил 13 человек на место. "Это означает, что есть огромный интерес к участию в выборах", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

Главное сегодня

СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге
В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полетах на полуостров
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности