Юрист разъяснил, нужно ли наследникам ИП платить налоги

В отличие от юридических лиц, наследование индивидуальных предприятий по закону невозможно. Поэтому после смерти владельца ИП прекращается любая предпринимательская деятельность его предприятия, разъяснил "Российской газете" адвокат Антон Зимарин.

В то же время, по словам юриста, в действующем законодательстве крайне слабо урегулированы финансовые вопросы в случае смерти индивидуального предпринимателя. "По общему правилу по долгам умершего лица (в данном случае - индивидуального предпринимателя) отвечают наследники. Однако в отношении уплаты налогов имеется ряд нюансов. В ч.3 ст.44 Налогового кодекса РФ указано, что в случае смерти налогоплательщика, являющегося физическим лицом, на наследников возлагается обязанность по уплате таких налогов, возникших при жизни наследодателя, как транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц. При этом отвечать по налоговым обязательствам наследники будут только в размере имущества, полученного в качестве наследства", - разъяснил юрист.

А вот что касается других налогов и взносов, то со смертью физлица обязанность по их уплате аннулируется. То есть, как объясняет юрист, органы ФНС не имеют права истребовать с наследников НДФЛ с доходов ИП, в том числе - подоходный налог с зарплат сотрудникам) и налоги согласно системе налогообложения, на базе которой действовал предприниматель (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН, НПД).

Также с имущества умершего не могут быть востребованы страховые взносы за себя и сотрудников, в частности, взносы на пенсионное и медицинское страхование.

В случае, если обязанность по уплате налогов и взносов была передана по доверенности (например, бухгалтеру), то данный документ также считается расторгнутым, а наследники могут обратиться к данному лицу с заявлением о взыскании неправомерно использованного имущества уточнил, Антон Зимарин.