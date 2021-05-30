Растущая закредитованность граждан заставляет Банк России применять более агрессивные методы борьбы с долговой нагрузкой. Вместе с косвенным охлаждением рынка ЦБ планирует заняться и прямым ограничением выдачи кредитов. Скорее всего, такой метод будет применяться только в самых крайних случаях, однако вопросы к нему есть и у рынка, и у экспертов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР) отметила важность законопроекта о количественных ограничениях на фоне растущей закредитованности граждан. По данным ЦБ, долговая нагрузка почти на один процентный пункт выше, чем до пандемии, граждане отдают 11,9% располагаемых денежных доходов на платежи по кредитам. По словам главы ЦБ, если текущие темпы роста потребкредитования сохранятся, то за 2021-й рост составит около 20%, сильно выше роста номинальных доходов населения.

Сейчас ЦБ "охлаждает" или, напротив, "подогревает" кредитование в том или ином сегменте за счет изменения шкалы надбавок к коэффициентам риска, тем самым увеличивая или уменьшая затраты банковского капитала на каждый кредит. С 1 июля Банк России повышает сниженные в начале пандемии надбавки по потребительским кредитам, с 1 августа - по ипотеке с низким первоначальным взносом. Однако банки с хорошим запасом капитала не слишком восприимчивы к такому регулированию, поэтому Банк России давно хочет получить право решениями своего совета директоров определять максимально допустимую долю необеспеченных кредитов и займов в общем объеме выдач банков или МФО за квартал.

Законопроект об этом подготовлен к первому чтению в Госдуме и согласован с правительством. На съезде АБР зампред Совета Федерации Николай Журавлев предложил обсудить его расширение на другие виды активов, подверженные риску возникновения финансовых пузырей.

Первые количественные ограничения могут быть направлены не столько на кредиты, сколько на микрозаймы с высокой долговой нагрузкой или на микрозаймы по максимально допустимым ставкам (365% годовых), полагает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. По данным Банка России, в ипотеке доля банковских кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки (ПДН свыше 80%) составляет около 20%, а в сегменте потребительских кредитов - около 32%. В то же время среди рейтингуемых "Эксперт РА" микрофинансовых компаний в среднем доля микрозаймов с таким высоким ПДН составляла 70% (на 1 января без учета микрозаймов на сумму менее 10 тыс. руб., по которым расчет ПДН не обязателен, но доля которых в портфеле достаточно значима). По мнению компаний, такая высокая долговая нагрузка не коррелирует с показателями просроченной задолженности (слабой платежной дисциплиной заемщиков). "Во многих случаях это может объясняться большим объемом незадекларированных доходов у таких заемщиков и непоказательной расчетной величиной ПДН", - считает Уклеин.

"Инициатива по прямым законодательным ограничениям на выдачу тех или иных видов кредитов выглядит немного агрессивно, и, по всей видимости, в случае ее введения в действие будет использоваться регулятором только в самых крайних случаях. Но остается вопрос, будут ли такие ограничения более эффективными, чем применяющееся сейчас регулирование в рамках более тонкой настройки - исходя из уровня долговой нагрузки заемщика или величины первоначального взноса по ипотеке", - подчеркивает вице-президент - старший кредитный специалист Moody"s Ольга Ульянова. По ее словам, до сих пор непонятно, как предлагаемый механизм прямых ограничений будет действовать на практике. Если это будут ограничения на выдачу за определенный период времени, то заемщики, обратившиеся за кредитом в начале этого периода, получат формальную фору перед теми, кому кредит понадобится в конце периода. "Если это будут ограничения на кредиты, выдаваемые по определенным ставкам и закредитованным заемщикам, то такие заемщики, по всей видимости, перетекут в зону "серого кредитования", что никак не решает социальные цели, преследуемые ЦБ", - считает Ульянова.

На банковском рынке к инициативе ЦБ также относятся с настороженностью. "Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным, - сказал глава Банка ВТБ Андрей Костин на съезде АБР. - И вообще лиха беда начало... ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже бегут - как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике ЦБ больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много".