Русскоязычные СМИ, как полагает Талант Мамытов, имеют для страны особую важность. Спикер объясняет это тем, что Россию и Киргизию связывает не только многовековая дружба и общность культур. Политик подчеркнул особую роль русского языка в сохранении и укреплении двустороннего сотрудничества. А тот факт, что граждане республики владеют русским языком, помогает им успешно интегрироваться в России, куда направляется основной поток трудовых мигрантов из Киргизии. Спикер подчеркнул, что интерес к изучению русского языка в республике растет. В школах Киргизии открываются русские классы, а при поддержке России в регионах готовятся построить несколько школ с русским языком обучения.
- Русский язык останется официальным языком Киргизии, - заверил Талант Мамытов собеседников. - Так было и останется впредь. Политическое руководство республики делает все возможное для сохранения русского языка в стране.