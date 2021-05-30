Генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица и международный обозреватель "РГ" Владимир Снегирев обсудили со спикером парламента Киргизии Талантом Мамытовым развитие русскоязычных СМИ в республике. Важную для горной страны тематику стороны затронули на встрече, прошедшей в Бишкеке. По мнению Таланта Мамытова, несмотря на смещение аудитории в интернет, печатное слово остается для многих категорий киргизстанцев определяющим. В связи с этим участники встречи обсудили необходимость увеличения присутствия "Российской газеты" в республике.

Русскоязычные СМИ, как полагает Талант Мамытов, имеют для страны особую важность. Спикер объясняет это тем, что Россию и Киргизию связывает не только многовековая дружба и общность культур. Политик подчеркнул особую роль русского языка в сохранении и укреплении двустороннего сотрудничества. А тот факт, что граждане республики владеют русским языком, помогает им успешно интегрироваться в России, куда направляется основной поток трудовых мигрантов из Киргизии. Спикер подчеркнул, что интерес к изучению русского языка в республике растет. В школах Киргизии открываются русские классы, а при поддержке России в регионах готовятся построить несколько школ с русским языком обучения.

- Русский язык останется официальным языком Киргизии, - заверил Талант Мамытов собеседников. - Так было и останется впредь. Политическое руководство республики делает все возможное для сохранения русского языка в стране.