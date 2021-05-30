Дамаск стихийными народными гуляниями отметил переизбрание Башара Асада президентом Сирии. Согласно действующей конституции страны, принятой в 2012 году, срок президентских полномочий составляет 7 лет.

По данным главы сирийского парламента Хаммуда Сабага, победа вышла убедительной - за Асада отдали голоса 95 процентов из 14 миллионов граждан, которые пришли к урнам в день выборов 26 мая. Соперники действующего президента - представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мураи и экс-депутат Абдалла Саллюм Абдалла - получили 3,3 и 1,5 процентов голосов соответственно. Явка составила 78 процентов. Сам Асад, комментируя активность избирателей, заявил, что она "стала ответом на заявления западных политиков", критиковавших выборы.

Уставшие от многолетней войны и желающие хоть какой-то определенности сирийцы вышли на гуляния в Дамаске и других городах еще до окончательно подведения итогов, ведь победа действующего президента, возглавляющего страну с 2000 года, больших сомнений не вызывала. Как видно на кадрах репортажей сирийских СМИ, десятки тысяч жителей разъезжали улицам на машинах и мотоциклах, размахивали флагами и портретами Асада, пели песни и выкрикивали лозунги. На переполненных людьми и машинами улицах образовалось множество заторов, повсюду звучала национальная музыка, в небе вспыхивали фейерверки.

Несколько стран Запада во главе с США ожидаемо еще до выборов в совместном заявлении призывали мировое сообщество не признавать их итогов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что выборы в Сирии "подрывают усилия по поиску устойчивого решения конфликта в стране". Но удивляться тут нечему. Конечно, официально признать Асада для Вашингтона и его союзников это все равно, что расписаться в собственном бессилии. Удержавшийся у власти сирийский президент стал олицетворением заката доминирования США на Ближнем Востоке, ведь именно на Сирии дала крупный сбой отлаженно работавшая американская машина по смене неугодных лидеров в регионе, да и по всему миру. Американский президент Барак Обама еще в 2013 году стал словно мантры повторять заявления о том, что "дни Асада сочтены" и "Асад должен уйти". Прошло больше семи лет, правление самого Обамы давно завершилось, в Белом доме сменилось уже два президента, а воплотить свои угрозы в жизнь американцы так и не сумели. Конечно, во многом это произошло благодаря той поддержке, которую законным властям Сирии оказала Россия, что позволило предотвратить назревавший раскол арабской страны и превращение ее отдельных фрагментов в рассадники терроризма. Радует хотя бы то, что, убедившись в бесперспективности своих усилий, на Западе, перестали каждодневно требовать ухода Асада, похоже, смирившись с его сохранением у власти.

В МИД России назвали выборы "важным шагом на пути укрепления внутренней стабильности" в Сирии, а реакцию Запада - "грубым политическим давлением на Дамаск и очередной попыткой вмешательства во внутренние дела" арабской республики с целью ее дестабилизации. "Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - напомнили на Смоленской площади. Президент России Владимир Путин поздравил Асада с победой, отметив его "высокий политический авторитет и доверие сограждан к проводимому под его руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов". Российский лидер выразил готовность "и впредь оказывать всемерную поддержку" Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в процессе политического урегулирования и постконфликтного восстановления.

Сирийцы вышли на празднования в Дамаске и других городах еще до окончательного подведения итогов голосования

Работавшие на выборах в Сирии наблюдатели от России посетили несколько избирательных участков в Дамаске и Блудане. Глава делегации наблюдателей от российской Госдумы Дмитрий Саблин назвал процесс голосования "соответствующим всем международным стандартам".

Поздравления Асаду направили президент Ирана Хасан Роухани, назвавший выборы "новым этапом политической жизни в Сирии", а также власти Китая, выразившие поддержку усилиям по "защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности" арабской республики.

Мнение эксперта

Востоковед-политолог Елена Супонина:

Переизбрание президента Сирии Башара Асада на новый семилетний срок было ожидаемым, реальных альтернатив его кандидатуре просто не было. Многие люди устали от конфликта, продолжающегося с 2011 года, они хотят стабильности. И, на взгляд многих сирийцев, гарантировать это может Асад.

Однако его переизбрание имеет гораздо большее значение с точки зрения реакции международного сообщества. Критика со стороны Запада, конечно, шла, но она была дежурной, вялой, и главное, за ней не последовало никаких конкретных действий. Все это еще раз доказывает, что планы свержения Асада, которые строились еще 5-6 лет назад, если не отменены, то положены на дальнюю полку. У Запада нет альтернативной фигуры, которая сможет заменить Асада. Там понимают опасность таких планов как для самой Сирии, так и для региона в целом, а главное - для собственных интересов США и Европы.

Что еще более показательно, почти не было критики со стороны арабских государств. Еще несколько лет назад Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли свое посольство в Дамаске, сейчас по этому же пути идет Саудовская Аравия. А это как раз те богатые монархии Персидского залива, которые еще пять лет назад активно поддерживали сирийскую оппозицию и даже готовились к вооруженному свержению Асада. Буквально через несколько дней после выборов министр туризма Сирии отправился в Саудовскую Аравию обсуждать ни много ни мало активизацию туристического потока из этого королевства в Сирию, это говорит о многом. Тем более, что незадолго до этого состоялась встреча на уровне глав спецслужб Саудовской Аравии и Сирии. Многие политологи не исключают, что королевство Саудовская Аравия тоже откроет свое посольство в Дамаске.

Богатые арабские монархии, кажется, готовы оказать помощь Сирии в восстановлении разрушенной экономики. Это крайне важно, с учетом продолжающегося экономического давления Запада: санкции действуют, и нет никаких признаков того, что, например, американцы будут их смягчать.

Россия в любом случае призывает всех прекратить досужие разговоры и знаться реальной помощью сирийцам в восстановлении страны и окончательной ликвидации очагов экстремизма. Выборы прошли на 70 процентах территории Сирии, есть отдельные районы, где провести их не было никакой возможности из-за того, там все еще находятся экстремисты. Но на легитимности выборов это не сказалось.

Однако расслабляться нельзя, очень многое надо сделать для восстановления экономики. Конституционный комитет продолжает свою работу, его курирует Организация Объединенных наций, обсуждаются возможности внесения изменений в Конституцию Сирии. Политические реформы, они все-таки понадобятся.

Подготовил Юрий Когалов