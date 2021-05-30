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Рубрика: В мире

"Зеленая" - с оттенком коричневого

Лидер партии "зеленых" ФРГ о роли солдат вермахта... в объединении ЕС
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Кандидат в канцлеры ФРГ и лидер фракции "Союз -90"/"зеленые" Анналена Бербок поразила двусмысленным и провокационным заявлением на историческую тему. Харизматичный политик, как ее называют немецкие СМИ, выступая на форуме "Будущее отношений ЕС-США", организованном американским "Атлантическим советом" (признан нежелательной в РФ организацией), фактически заявила, что единая Европа стала возможной благодаря солдатам вермахта.
Кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок имеет весьма специфичные взгляды на историю. Фото: Gettyimages Кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок имеет весьма специфичные взгляды на историю. Фото: Gettyimages
Кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок имеет весьма специфичные взгляды на историю. Фото: Gettyimages

Рассуждая о проблеме укрепления единства Евросоюза, Бербок рассказала, что когда она вступила в партию "зеленых" ей довелось присутствовать на мероприятии по случаю принятия новых стран-членов в ЕС. 1 мая 2004 года вместе с Йошкой Фишером, занимавшим тогда пост главы МИД ФРГ, она стояла на мосту через реку Одер на границе с Польшей. И неожиданно вспомнила, что именно здесь зимой 1945 года воевал ее дед. На чьей стороне и против кого - понятно без слов. Дословная цитата Бербок: "Ух ты! Мы стоим плечом к плечу не только с Йошкой Фишером, но и с нашими дедушками, благодаря которым враждовавшие страны теперь живут не просто в мире, но и в дружбе". Кандидат в канцлеры отметила, что, стоя на том самом мосту, она наблюдала, как Европа вновь объединяется. Иными словами, Бербок сказала следующее: "Спасибо деду, спасибо вермахту за единую Европу!".

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Немецкие политики "новой волны" небрежно обращаются с историческими фактами. И лидеры "зеленых" не исключение. Вместе с призывами к борьбе за чистоту рек и благополучие зверушек немецкие "экологисты" 21 века включают в программу и историческую повестку. Причем она во многих пунктах совпадает со взглядами неоконсервативных и ультралиберальных американских кругов и основана на переписывании истории Второй мировой войны. Опять же дадим слово Бербок. После рассуждений о роли своего деда в объединении Европы, кандидат в канцлеры заявила: "Берлин должен играть гораздо более значимую роль в международной политике единой Европы, а НАТО нуждается в укреплении, в том числе за счет увеличения бюджета и расширения географии своих "гуманитарных миссий". На поверку Бербок оказалась таким же "пацифистом", как и господин Йозеф Фишер, который, напомним, всячески приветствовал вторжение войск НАТО в Югославию.

В этой связи весьма показательным выглядит выступление на прошлой неделе заместителя Бербок в партии "зеленых". Роберт Хабек на радиостанции Deutschlandfunk призвал немецкие власти к поставкам оружия Киеву. Это заявление Хабек сделал в ходе поездки на Украину, где посетил линию соприкосновения на востоке страны и встретился с президентом Зеленским. Призывы заместителя фрау Бербок ожидаемо вызвали скандал в Германии. И не только потому, что Берлин остается участником Нормандского формата переговоров о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта. Важнее другое - один из лидеров немецких "зеленых" пошел против многолетней политики ФРГ, выступавшей против экспорта вооружений в зоны конфликтов. Более того, призывы Хабека к продаже оружия Украине противоречат предвыборной программе его собственной партии, где прописано, что "зеленые" намерены "положить конец поставкам вооружений в кризисные регионы и зоны, охваченные войнами". Но кандидат в канцлеры фрау Бербок своего воинственного заместителя поправлять не стала...

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