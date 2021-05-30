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30.05.2021 09:22
Рубрика: В мире

Корейцы пожаловались на поведение американских военнослужащих

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Около двух тысяч иностранцев, среди которых было значительное количество солдат из состава Контингента войск США в Республике Корея, устроили шумные посиделки с распитием алкогольных напитков на крупнейшем пляже Южной Кореи. Местные жители несколько десятков раз жаловались на поведение "зарубежных гостей".
Сотрудники южнокорейской полиции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудники южнокорейской полиции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сотрудники южнокорейской полиции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на пляже Хэундэ в приморском городе Пусан. Согласно данным полиции, на пляже собрались около двух тысяч иностранцев, которые распивали спиртные напитки, слушали громкую музыку, танцевали, запускали фейерверки - все это запрещено делать на пляжах Кореи. Иностранцы, среди которых было значительное количество американских военнослужащих, не соблюдали меры социального дистанцирования и не использовали маски. Все продолжалось с позднего вечера субботы до рассвета воскресенья.

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Как сообщили в полиции, им поступило в общей сложности 38 заявлений и жалоб на поведение иностранцев в этот вечер. На пляж были направлены несколько десятков полицейских, но, как признали стражи порядка, из-за чрезмерно большого количества иностранцев полицейские не смогли прервать эту незаконную "вечеринку", которая продолжилась до восхода солнца. Силу же полиция применять не решилась.

По мнению наблюдателей, большинство шумных "отдыхающих" были именно солдатами из состава Контингента войск США в Корее. В этом году 31 мая в США отмечают День памяти в честь американских военнослужащих, погибших в ходе всех войн и конфликтов. Из-за праздника солдатам США позволили отдохнуть, выехав в другие регионы Кореи. Из-за пандемии коронавируса военных США долгое время не выпускали за пределы своих частей и теперь, похоже, было принято решение ослабить ограничения. В Южной Корее же тем временем по-прежнему действуют строгие меры социального дистанцирования, когда запрещены встречи компаний от пяти и более человек, а ношение масок обязательно для всех.

Поведение иностранцев на пляже в Пусане вызвало серьезное недовольство корейцев, которые также раскритиковали и власти, не сумевшие обеспечить порядок. Многие вспомнили, что что-то похожее на пляже Хэундэ произошло в июле прошлого года, когда в США отмечался День независимости. Тогда тоже были нарушения правил дистанцирования и шумные попойки со стороны иностранцев, включая военнослужащих США, что также вызвало недовольство корейцев.

Администрация Пусана и представители полиции заявили, что они впредь будут куда решительнее реагировать на любые действия, которые нарушают общественный порядок.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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