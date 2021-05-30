Любимова и Кадыров станут соавторами фильма о культурных объектах Чечни

Ольга Любимова напомнила, что на территории Чеченской Республики располагаются поражающие своей красотой древнейшие памятники архитектуры, не раз воспетые в песнях и легендах и отображенные в живописи.
"К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма", - поделилась она своими просветительскими планами с корреспондентом ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике очень многое делается для восстановления и сохранения объектов культурного наследия. Он назвал эти планы амбициозными, но вполне реализуемыми. Во многом благодаря поддержке Минкультуры России.
"Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается", - сообщил Рамзан Кадыров.
На сегодняшний день в Чеченской Республике располагаются более одной тысячи объектов культурного наследия. Некоторые из них были возведены на рубеже IX-X веков. Такие данные привел министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев. Он также пояснил, что восстанавливаются целые историко-архитектурные комплексы, а не просто отдельные памятники.
Уже есть первые результаты. Восстановлены боевые башни, входящие в состав комплекса сооружений городка мертвых Цой-Педе. В сентябре после долгой реставрации открылся для посетителей Хойский историко-архитектурный комплекс. Завершаются реставрационные работы в Шаройском историко-архитектурном комплексе.
Для Ольги Любимовой этот опыт работы над документальным фильмом будет уже не первым. Она соавтор более 80 документальных кинолент. Среди них - "Путь патриарха" (2009), "Чужая земля" (2013), "Война и мифы" (2014), "Никита Михалков" (2015).