Любимова и Кадыров станут соавторами фильма о культурных объектах Чечни

Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров намерены стать соавторами документального фильма об уникальных объектах культурного наследия Чечни.

Ольга Любимова напомнила, что на территории Чеченской Республики располагаются поражающие своей красотой древнейшие памятники архитектуры, не раз воспетые в песнях и легендах и отображенные в живописи.

"К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма", - поделилась она своими просветительскими планами с корреспондентом ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике очень многое делается для восстановления и сохранения объектов культурного наследия. Он назвал эти планы амбициозными, но вполне реализуемыми. Во многом благодаря поддержке Минкультуры России.

"Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается", - сообщил Рамзан Кадыров.

На сегодняшний день в Чеченской Республике располагаются более одной тысячи объектов культурного наследия. Некоторые из них были возведены на рубеже IX-X веков. Такие данные привел министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев. Он также пояснил, что восстанавливаются целые историко-архитектурные комплексы, а не просто отдельные памятники.

Уже есть первые результаты. Восстановлены боевые башни, входящие в состав комплекса сооружений городка мертвых Цой-Педе. В сентябре после долгой реставрации открылся для посетителей Хойский историко-архитектурный комплекс. Завершаются реставрационные работы в Шаройском историко-архитектурном комплексе.

Для Ольги Любимовой этот опыт работы над документальным фильмом будет уже не первым. Она соавтор более 80 документальных кинолент. Среди них - "Путь патриарха" (2009), "Чужая земля" (2013), "Война и мифы" (2014), "Никита Михалков" (2015).