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30.05.2021 11:46
Рубрика: Культура

Любимова и Кадыров станут соавторами фильма о культурных объектах Чечни

Текст: Наталья Лебедева
Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров намерены стать соавторами документального фильма об уникальных объектах культурного наследия Чечни.
Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры
Фото: Министерство культуры

Ольга Любимова напомнила, что на территории Чеченской Республики располагаются поражающие своей красотой древнейшие памятники архитектуры, не раз воспетые в песнях и легендах и отображенные в живописи.

"К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма", - поделилась она своими просветительскими планами с корреспондентом ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике очень многое делается для восстановления и сохранения объектов культурного наследия. Он назвал эти планы амбициозными, но вполне реализуемыми. Во многом благодаря поддержке Минкультуры России.

"Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается", - сообщил Рамзан Кадыров.

На сегодняшний день в Чеченской Республике располагаются более одной тысячи объектов культурного наследия. Некоторые из них были возведены на рубеже IX-X веков. Такие данные привел министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев. Он также пояснил, что восстанавливаются целые историко-архитектурные комплексы, а не просто отдельные памятники.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Уже есть первые результаты. Восстановлены боевые башни, входящие в состав комплекса сооружений городка мертвых Цой-Педе. В сентябре после долгой реставрации открылся для посетителей Хойский историко-архитектурный комплекс. Завершаются реставрационные работы в Шаройском историко-архитектурном комплексе.

Для Ольги Любимовой этот опыт работы над документальным фильмом будет уже не первым. Она соавтор более 80 документальных кинолент. Среди них - "Путь патриарха" (2009), "Чужая земля" (2013), "Война и мифы" (2014), "Никита Михалков" (2015).

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