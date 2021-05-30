Лукашенко искупался в Черном море

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил заплыв в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Всем озаботившимся: Президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16", - с такой подписью Telegram-канал разместил в сети фотографию заплыва белорусского президента в Черном море.

Напомним, президенты России и Беларуси провели переговоры в пятницу в Сочи и продолжили их в неформальной обстановке во время морской прогулки уже в субботу.

Как отмечает агентство БЕЛТА, интерес публики к тому, поплавает ли Александр Лукашенко в Черном море, по всей видимости, был вызван тем, что в ходе состоявшейся еще в пятницу встречи президент России пригласил своего белорусского коллегу, "пользуясь случаем", искупаться в море. "Можем искупаться", - обратился к Лукашенко Путин. "С удовольствием", - отреагировал на это белорусский президент.