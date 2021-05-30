Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем

Минэкономразвития опубликовало концепцию регулирования цифровых платформ и экосистем. Основная задача - создать безопасную среду для российских компаний и потребителей.

Зачастую не понимая, что такое экосистема, большинство граждан тем не менее является клиентами многих из них. Фото: Gorodenkoff/Istock

Среди механизмов в концепции названы поддержка и развитие национальных экосистем, в том числе поддержка их в переговорах с иностранными регуляторами. При этом разработчики концепции предлагают уделять внимание антимонопольной борьбе - необходим контроль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за недобросовестным поведением экосистем. Возможно введение согласования с ФАС сделок по слияниям и поглощениям.

В России есть экосистема Сбера, в которую помимо самого банка, входят онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов Сбермаркет, такси Ситимобил и т.д. В основу экосистемы "Яндекса" лег сам поисковик, а также портал "Кинопоиск", служба каршеринга, сервисы доставки еды "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" и т.д. Экосистемы создают компании по всему миру, но четкого их определения нет. В целом это система объединенных между собой сервисов.

В концепции предусмотрены комплекс мер по защите данных и право пользователей распоряжаться своими данными. Еще одним принципом станет право свободного перехода потребителей между экосистемами. Сейчас с этим зачастую возникают сложности.

Клиенты, которые согласились оформить подписку на услуги экосистемы, рискуют попасть в "ловушку" и не оценить схожие предложения у конкурирующих компаний. "Экосистема, набравшая за счет демпинга клиентскую массу, как правило, по экономическим соображениям либо снижает качество услуг, либо повышает их стоимость. Кроме того, на рынке сложилась практика, когда подписку предлагается оформить "бесплатно" на определенный срок. При этом не каждый клиент отдает себе отчет в том, что в большинстве случаев продление подписки происходит автоматически и уже вне контроля клиента из-за его банальной забывчивости, когда он не успевает вовремя ее отключить или в принципе не осознал, что услуга оказывается на платной основе", - отмечают в Национальном совете финансового рынка (НСФР).

Государство должно подумать о введении точных критериев экосистем в России, а также определить правила их развития для защиты экономики и прав потребителей, говорится в отзыве НСФР на консультативный доклад ЦБ "Экосистемы: подходы к регулированию". По мнению НСФР, необходимо ввести пропорциональное регулирование, при котором для крупнейших экосистем будет введено обязательство по построению "открытой" модели, а остальные экосистемы смогут развиваться по "гибридной" модели. В противном случае могут возникнуть риски, связанные с непрозрачностью критериев доступа на платформу, с ограничением конкуренции, с вытеснением мелких поставщиков крупными. Также в связи с накоплением платформами и экосистемами большого количества данных граждан растут риски их неправомерного использования и навязывания дополнительных продуктов и сервисов.

Не каждый клиент отдает себе отчет в том, что в большинстве случаев подписку продляют автоматически

По словам партнера практики технологического консалтинга, PwC в России Тимофея Хорошева, в условиях, когда на одном рынке конкурируют экосистема и отраслевая компания, экосистема получает преимущество за счет большего набора данных о клиентах. Погружаясь в экосистему, клиент может в будущем упустить лучшие предложения других игроков рынка, которые просто не заметит. То есть может получить худший сервис, становясь заложником одной экосистемы.

Старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем считает эту опасность преувеличенной: каждый, получая информацию, должен относиться к ней критически, откуда бы он ее ни получил. А реклама - это социально полезный факт, который может подсказать, какой продукт появился и насколько он полезен. По его словам, риски связаны не с манипуляцией сознанием, а с приватной информацией, например, медицинского характера, способной повлиять на решение при найме на работу или выдачу кредита. "В целом же масштабы экосистем сегодня таковы, что антимонопольному регулятору есть над чем подумать и решить, как оградить приватные блоки в рамках экосистем", - добавляет основатель Involta Алекс Концов.

Реализация концепции позволит сформировать регуляторную среду для развития технологий, а также благоприятных условий для развития эффективной конкуренции, сказал глава минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, необходимо обеспечить защищенность граждан и поставщиков, технологический суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие в условиях цифровой экономики.

Россия может стать третьей страной в мире с развитыми национальными экосистемами после США и Китая, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Мы разделяем цель концепции, связанную в первую очередь с развитием национальных экосистем в условиях конкуренции с иностранными экосистемами. Реализация этой цели позволит поддержать экономический рост, цифровизацию и технологическое развитие РФ", - сказал он.

Ранее ЦБ РФ уже предлагал жестче контролировать развитие цифровых экосистем. В частности, призывал уравнять российские и иностранные экосистемы, запретить сделки слияния и поглощений доминирующих экосистем без согласования с ФАС. Также ЦБ предлагал ввести требования об открытой модели экосистем.