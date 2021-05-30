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30.05.2021 16:35
Рубрика: Культура

Новый фильм о The Beatles выйдет в прокат

Текст: Александр Алексеев
Еще в 1968 году, после того, как музыканты "ливерпульской четверки" отказались от применения вредных для здоровья препаратов, они по совету Джорджа Харрисона - чтобы очистить души и тела - отправились в Индию. У Beatles там было множество интересных и полезных встреч: с гуру, йогами, брахманами, музыкантами, местными жителями. Да и жили главные звезды мировой музыки тогда не в дорогих отелях, а в обычных домах, даже пещерах - на природе.

Вот об этом путешествии, приключениях, встречах, джем-сейшнах с индийскими музыкантами, и повествует новый полнометражный документальный фильм "The Beatles и Индия" (The Beatles and India).

Фото: АР
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Большая часть его была снята именно в 1968 году, а теперь режиссеры Аджой Бос и Пит Кимптон добавили к тем историческим кадрам свидетельства очевидцев, комментарии экспертов, современные съемки мест, в которых побывали "битлы". Грустно, например, узнавать, что пещера, в которой останавливались битлы, ныне превращена не в музей, а в свалку мусора, до которой никому нет дела, и куда ныне просто страшно заходить…

Премьера фильма состоится на английском кинофестивале Tongues On Fire 6 июня. А в начале осени выйдет в кинопрокат, пока только в Великобритании. Вскоре выйдет и альбом под названием The Beatles and India: Songs Inspired by the Film.

Диск этот очень необычный, поскольку в него войдут кавер-версии песен ливерпульской четверки, теперь по-своему исполненные современными индийскими артистами и ансамблями, среди которых есть и звезды, например, Аннушка Шанкар и Шибани Дендекар. А среди ведущих инструментов альбома помимо гитар, также оказались: ситар, табла, аналоговые синтезаторы.

В релиз попали 19 кавер-версий песен The Beatles. Среди них есть и ранние, не особо, кажется, влекущие к необычным интерпретациям. И поздние, - в которых дух ориентальной музыки ощущался изначально: The Continuing Story Of Bungalow Bill, Dear Prudence, I Will…

Фото: REUTERS
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Ну, а лучший трек альбома, пожалуй, Back in the USSR. Мало кто мог предполагать, что хит с "Белого альбома" может зазвучать так самобытно и неожиданно…

Если судить по релизу, больше всего путешествие в Индию повлияло не только на его инициатора Джорджа Харрисона, вызвавшегося познакомить друзей с различными гуру и даже с Далай-ламой, но и на Джона Леннона.

Поэтому не удивительно, что для кавер-альбома индийские музыканты выбрали не только песни The Beatles, но его сольные. К примеру, трек Child of Nature Леннон написал непосредственно в Индии. А Gimme Some Truth - чуть позже, и затем включил его в свой самый успешный сольный альбом Imagine.

Культура Музыка Рок Культура Кино и ТВ Документальное кино Музыка с Александром Алексеевым

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