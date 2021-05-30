Около 500 тысяч алиментщиков попали в списки невыездных

В Федеральной службе судебных приставов России сообщили, что в списках невыездных числится около полумиллиона алиментщиков. Статистика озвучена в преддверии Международного дня защиты детей.

"По состоянию на 1 мая в отношении задолжников по алиментным обязательствам действовало 507,5 тысячи постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

При этом в службе судебных приставов добавили, что за четыре месяца этого года судебные приставы вынесли свыше 331 тысячи постановлений о запрете на выезд за пределы РФ должникам по алиментам.

Всего за четыре месяца этого года приставы по всей стране взыскали с должников по алиментам 8,9 миллиарда рублей.

"За этот период доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей, составила 72,6 процента", - рассказали в ведомстве РИА Новости.

В ФССП уточнили, что на 1 мая на исполнении у приставов находилось 787 тысяч производств о взыскании алиментов.