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30.05.2021 06:57
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, какая ошибка доводит до рака у здорового человека

Текст: Оксана Грибанова

Сон не менее восьми часов, несколько приемов пищи в день с учетом нормального завтрака (не бутерброд перед работой), регулярная физическая активность (не менее десяти тысяч шагов в день) и прогулки на свежем воздухе являются базовыми потребностями организма. Игнорирование этого правила дает сбои в виде серьезных болезней, считает врач-онколог и хирург Иван Карасев.

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"Одна из причин онкологии - острое физическое и эмоциональное истощение. Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое - выходные не время для работы. Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимают их выходные. Будучи головой в работе вы по-прежнему не отдыхаете. Даже, лежа без движения, вы не сможете отдохнуть", - предупредил доктор.

Также он посоветовал контролировать рацион даже на выходных. "Выбирайте вкусности осознанно и следите за балансом. Тогда к концу выходных будете чувствовать легкость", - отметил он.

Спать в выходные по 12 часов в сутки - плохая идея, считает Иван Карасев. "Пересып вреден для здоровья не меньше, чем недостаток сна. Оптимальный способ компенсировать будничный недосып - добавить ко сну в выходные дни 1-2 часа", - отметил онколог.

По его словам, "чистота вокруг также поднимает настроение, повышает эмоциональных фон, дает чувство уюта и безопасности". "Конечно, не стоит все выходные бегать со шваброй в зубах. 1-2 часа времени на поддержание уюта и чистоты - этого более, чем достаточно", - заключил специалист.

Наука Общество Здоровье

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