Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров

На днях член Общественной палаты Евгений Нифантьев предложил повысить НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей с 15% до 18% и направить эти средства на покупку бесплатных лекарств для пенсионеров. В поддержку инициативы высказался основатель и владелец сети блинных "Теремок" Михаил Гончаров.

"Считаю правильным распределить ответственность за помощь пенсионерам между людьми, которые не сталкиваются с невозможностью купить одежду, лекарства и еду. Я вижу, что эта инициатива может дать положительный эффект. Возможно, что сначала кому-то будет тяжело смириться с тем, что нужно будет платить больше налогов, но я уверен, что понимание, на какое важное и доброе дело идут эти деньги, нивелирует весь негатив", - отметил Михаил Гончаров.

Предприниматель не видит проблем для реализации этой идеи и с точки зрения администрирования.

"Это не настолько масштабное повышение, чтобы подобные доходы начали укрываться. Если бы речь, например, шла об удвоении ставки, то тогда это могло бы стать сложной ситуацией. Так, например, во Франции несколько лет назад налог для людей с очень высоким доходом составлял более 50%. Поэтому в том случае могла сложиться ситуация с оттоком и сворачиванием выплат путем поиска других налоговых схем. Предложенный в инициативе процент повышения налогов не такой высокий, поэтому нет смысла эти средства укрывать", - добавил предприниматель.

По мнению автора инициативы Евгения Нифантьева, повышение налога на 3 п. п. даст возможность собирать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.