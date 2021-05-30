Останки более 200 детей нашли в бывшей школе-интернате в Канаде

Братское захоронение с останками 215 детей было найдено в Канаде в бывшей школе-интернате, созданной для ассимиляции представителей коренных народов. Дети учились в школе-интернате для индейцев Камлупс в Британской Колумбии. Школа была открыта в 1890 году, а в 1950-е годы число учеников в ней достигло пика, сообщает ВВС. Возраст погибших детей составляет от трех лет.

Центральное правительство взяло на себя управление школой в 1969 году и использовало ее как резиденцию для местных студентов до 1978 года, когда она была закрыта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что это открытие является "болезненным напоминанием о позорной главе истории страны".

Гуманитарный центр First Nation работает со специалистами местного музея и канцелярией коронера, чтобы установить причины и время смерти детей, которые в настоящее время неизвестны. Розанна Казимир, глава общины в городе Камлупс, сообщила, что предварительные выводы представляют собой "немыслимую потерю, которая никогда не была задокументирована администрацией школы". Сообщество планирует продолжить обследование территории школы, расширяя работу, проделанную в начале 2000-х годов, в сотрудничестве со специалистом по георадарам и ожидает, что предварительные результаты расследования будут известны к середине июня.

По информации Associated Press, с 19 века до 1970-х годов более 150 тысяч детей из числа представителей коренных народов были обязаны посещать финансируемые государством христианские школы в рамках программы по их ассимиляции в канадском обществе. Их заставили принять христианство и запретили говорить на их родных языках. Многие подверглись избиениям и словесным оскорблениям, и, как сообщается, по меньшей мере шесть тысяч детей умерли. Бывшие ученики вспоминали, как их избивали за то, что они говорили на родном языке; они также потеряли связь со своими родителями и обычаями. В заведениях также отсутствовала должна медицинская помощь.

Правительство Канады принесло извинения коренным народам в парламенте в 2008 году и признало, что в подобных школах процветало физическое и сексуальное насилие. Лидеры индейских общин назвали эти факты жестокого обращения и изоляции в качестве основной причины эпидемий алкоголизма и наркомании в резервациях.