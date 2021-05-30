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Рубрика: В мире

Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР

Текст: Юрий Чернов

Посольство России в Центрально африканской республике (ЦАР) проверяет информацию о гибели трех россиян. Об этом РИА Новости рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

Фото: iStock
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В субботу вечером в местных СМИ появилась информация о том, что на участке дороги Донгбайке в префектуре Нана-Мамбере, расположенной на северо-западе Центральноафриканской Республики, было подорвано два патрульных автомобиля. По предварительной информации, взрыв произошел еще в пятницу утром.

Сообщается, что в результате взрыва погибли пять человек - двое полицейских ЦАР и трое россиян, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести и находятся в настоящее время в больнице.

Местные СМИ подчеркивают, что трагедия произошла спустя десять дней после того, как Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике объявила о начале операции по разминированию территорий на западе ЦАР.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР)

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