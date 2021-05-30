Правительство Меркель обвинили в падении рейтинга ХДС

За неделю до 6 июня, когда в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт пройдут выборы (заключительные в череде региональных избирательных кампаний перед общенациональными выборами в бундестаг этой осенью), ее премьер Райнер Хазелофф из правящего Христианско-демократического союза выступил со скандальным заявлением. Он не только признал, что дела у партии идут плохо, но и обвинил в падении ее рейтингов своих же соратников в Берлине - то есть правительство Ангелы Меркель. В интервью воскресному выпуску Welt am Sonntag 76-летний политик, бессменно находящийся во главе региона с 2011 года, заявил, что всему виной закон об "экстренном торможении" (наделяющий кабмин экстренными полномочиями по отмене карантинных послаблений), который повлиял на настроения местных жителей.

"Посмотрите на опросы до и после принятия закона. Настроения, честно говоря, плохие, и это играет на руку определенным силам - я имею в виду "Альтернативу для Германии", - цитирует премьера Spiegel online. Издание отмечает, что крайне правая АдГ и ХДС "дышат друг другу в затылок". А согласно опросу газеты Bild, "Альтернатива" даже опережает христианских демократов (26 процентов против 25-ти). Хазелофф также обвинил левые политические силы в совершенно неактуальной повестке, которая, со своей стороны, тоже разочаровывает и отталкивает избирателей (например, речь идет о спорах вокруг "гендерного языка" - о том, в каких случаях слова мужского рода должны означать общие понятия, а в каких следует использовать феминитивы). По словам премьера, женщины на востоке Германии подобными вопросами вообще не задаются, а их самооценка зависит от реальных достижений.

Поддержать региональных однопартийцев приехал премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, новый глава ХДС и кандидат в канцлеры Армин Лашет. Пикантность ситуации состояла в том, что во время недавней борьбы за "наследие Меркель" Хазелофф поддержал в качестве ее возможного преемника вовсе не Лашета, а его баварского конкурента Маркуса Зедера. Однако, как отмечает Spiegel online, теперь Лашет всем своим видом демонстрировал, что не имеет к коллеге ни малейших претензий, и всячески хвалил его политику, например, планы по выходу из угольной энергетики.

Ни шатко ни валко идут дела и у социал-демократов в земле Саксония-Анхальт (сейчас они входят в правящую коалицию с ХДС и "Зелеными"). Уже 20 лет от них не было здесь премьер-министров. Как отмечает Spiegel online, их предвыборная кампания в регионе проходит так же вяло, как и на федеральном уровне. Даже приезд главы СДПГ Заскии Эскен не слишком оживил обстановку. На выборах 2016 года социал-демократы получили в этой земле 10,6 процента голосов - примерно на такой же результат они могут рассчитывать и сейчас.

Ранее, в марте, партия Меркель (так по привычке называют ХДС, который канцлер уже давно не возглавляет, хотя по-прежнему в нем состоит) проиграла выборы сразу в двух землях - в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.