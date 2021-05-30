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Рубрика: В мире

Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"

Премьер Баварии Маркус Зедер призвал европейский регулятор ЕМА ускорить регистрацию российской вакцины "Спутник V". Он подчеркнул, что затягивать этот процесс "по чисто идеологическим причинам" нельзя, цитирует его слова Bild am Sonntag.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Отметим, что Бавария рассчитывает получить 2,5 миллиона доз "Спутника V".

Ранее Зедер уже говорил о том, что решение об одобрении Евросоюзом "Спутника V" должно быть принято как можно быстрее. Он подчеркнул, что ЕС должен быстро заключить все необходимые контракты, чтобы получить как можно больше вакцины.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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