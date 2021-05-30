В Минске прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. Это первая встреча в очном формате с начала пандемии коронавируса.

Россию представлял премьер-министр Михаил Мишустин, который специально приехал в Беларусь с двухдневным визитом. В центре внимания были самые разные темы - противодействие санкционному и политическому давлению, вопросы занятости населения, взаимная торговля. Отметим, что в этом году СНГ отмечает 30-летний юбилей, и лидеры делегаций обсудили перспективы взаимодействия в новых экономических реалиях, в том числе с учетом пандемии.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что распространение COVID-19 привело к негативным экономическим тенденциям во всем мире, это коснулось и СНГ. "По итогам 2020 года снизился ряд основных экономических индикаторов Содружества. Эксперты уже называют текущий глобальный кризис худшим со времен второй мировой войны. Но, как известно, любой кризис рано или поздно заканчивается восстановлением и подъемом. Вопрос в том, как быстро мы сможем после него восстановиться и в каком темпе начнем прирастать", - сказал он. Головченко призвал отказаться от протекционизма в пользу либерализации торговли в СНГ.

С российской стороны в Минск также прибыли глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители других профильных ведомств. Она в своем выступлении обратила внимание на то, что ряд стран Запада, чью медицину считали передовой, оказались хуже готовы к пандемии, чем в СНГ.

На встрече поднималась тема экономического и политического давления. В частности, Головченко отметил, что страны СНГ поддержали Беларусь в условиях давления Запада. "СНГ - это не военный или военно-политический блок, это прежде всего объединение независимых государств, которые связаны общими интересами. Поэтому мы активно обмениваемся информацией по этому поводу, мы получаем поддержку коллег по СНГ. Мы смогли донести до своих коллег текущую актуальную ситуацию, которая связана с беспардонным воздействием на нашу страну", - сказал он и предложил партнерам по СНГ совместно противостоять санкционной политике.

В свою очередь исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что "Запад, вводя санкции, оказывает экономическое и политическое давление на страны СНГ". "Это побуждает увеличивать наше сотрудничество. Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате санкций", - сказал он.

Главы правительств стран СНГ утвердили план совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней

По итогам встречи главы правительств стран СНГ утвердили план совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней. Главная цель - не допустить распространения эпидемий в государствах содружества. Руководители делегаций также подписали несколько международных договоров, в том числе соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Среди других подписанных документов - соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и в сфере занятости населения. Кроме того, на период до 2030 года утверждена концепция сотрудничества органов власти, управляющих государственными материальными резервами. Как отмечали ранее в аппарате правительства России, "документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно- климатического и социально-экономического характера".