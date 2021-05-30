Первого июня заканчивается эксперимент по маркировке бутилированной воды. Производители просят власти о новых мерах поддержки, чтобы успеть подготовиться. Но отсрочки обязательной маркировки ждать не стоит, ведь треть воды на рынке может быть нелегальной.

Производители просят отменить госрегистрацию для лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, освобождение от плановых проверок на 2022-2023 г.г. и отсрочить вступление в силу норматива о 100% утилизации тары и упаковки на три года - с 2022-го на 2025 год, рассказал "РГ" президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Предложения направлены в минпромторг.

В министерстве "Российской газете" рассказали, что сроки и этапность введения маркировки неоднократно обсуждались с бизнесом. По результатам подготовлен проект постановления правительства, который сейчас проходит регламентные процедуры. По нему предполагается, что обязательной маркировка станет для воды в два этапа: с 1 декабря 2021 года - для минеральной воды, с 1 марта 2022-го - для всей упакованной воды. По результатам исследования Роскачества (минеральной питьевой и расфасованной воды без газа) выяснилось, что более 60% торговых марок имеют отклонения от техрегламентов, на упаковках содержатся некорректные сведения, которые вводят в заблуждение потребителей.

По данным Федеральной налоговой службы, объем теневого рынка минеральной воды может составлять 30%. А НИУ ВШЭ оценивал долю незаконного оборота питьевой воды в 2018-2019 годах в 29-39%.

Именно на основании таких данных и было принято решение о необходимости маркировки воды. Она позволит отследить "жизненный путь" товара и выявить нелегальную продукцию.

По словам Новикова, поскольку в системе маркировки будут отражаться данные о безопасности и качестве воды, нет смысла дублировать эту работу и регистрировать воду. По той же причине отрасль просит об отмене плановых проверок на два года (предприятия усиленно проверялись в 2019-2020 г.г.). А требования о 100% утилизации тары и упаковки может привести к подорожанию воды на 8% - такой расчет был сделан в декабре 2020-го, и с тех пор стоимость упаковки еще возросла.

Эксперимент заканчивается 1 июня, но до сих пор отсутствует решение для нанесения цифровой маркировки на некоторые виды упаковки, не решен вопрос с работой на высокоскоростных линиях, перечисляет Максим Новиков. Чтобы не произошло сбоев, отрасль просит вводить маркировку в три этапа: лечебную минеральную воду - с 1 марта 2022 года, лечебно-столовую и столовую минеральную воду - с 1 сентября 2022 года, а уже всю питьевую воду - с 1 марта 2023 года.

Власти уже пошли на уступки: эксперимент по маркировке был продлен на два месяца, обсуждается возможность предоставления льготных кредитов от 5 до 50 млн руб. на покупку оборудования для маркировки. Но пока эта мера не утверждена, а многим предприятиям требуется менее 5 млн руб. Поэтому союз планирует просить о снижении этого порога. При этом для молочной отрасли предусмотрены льготные как "короткие", так и инвестиционные кредиты.