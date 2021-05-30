Протестующие против вакцинации ворвались в торговый центр в Лондоне

Сотни протестующих против вакцинации ворвались в лондонский торговый центр Westfield в Шепердс-Буше в субботу вечером, что стало кульминацией массового марша, тысячи участников которого прошли через центральный и западный Лондон.

В ходе марша начались столкновения участников акции с полицией, которая пыталась заблокировать доступ через один вход в торговый центр, но протестующие быстро поняли, что другая дверь с запасного входе не охраняется, уточняет Guardian. Сотни людей пробрались внутрь торгового центра, где они пробыли около получаса, скандируя лозунги "Больше никаких ограничений" и "Верните нам свободу". Протестующие были вытеснены полицией из здания с помощью дубинок.

Вторжение в Westfield произошло после массового марша по Лондону протяженностью около 20 километров, начавшегося на Парламентской площади и достигшего западного побережья Актона. На его пике в акции принимали участие сотни тысяч человек. Маршрут марша до его начала не разглашался. Активисты направляли толпу с помощью серии цветных дымовых сигналов. В сообщениях на каналах Telegram за несколько дней до протеста организаторы пообещали провести демонстрацию "в общественных местах".

Субботняя акция стала последней в серии протестов против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые привлекли огромное количество людей. Протестующие заявили, что присоединились к акции, потому что считают, что действия, предпринятые Даунинг-стрит для борьбы с пандемией коронавируса, приносят больше вреда, чем пользы.