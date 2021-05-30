Путин запустит завод "Аурус" и встретится с журналистами и бизнесменами

На следующей неделе президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает телеканал "Россия 24" (программа "Москва. Кремль. Путин"), помимо объемного выступления, в программе Владимира Путина - общение с ведущими журналистами мировых информагентств и беседа с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами.

Пленарное заседание состоится в пятницу, 4 июня. Из иностранных лидеров в форуме по видеосвязи будут участвовать канцлер Австрии и эмир Катара.

В связи с Днем защиты детей Путин пообщается с семьями, награжденными орденами "Родительская слава". Также президент проведет совещание с членами правительства.

Кроме того, глава государства примет участие в церемонии запуска автозавода "Аурус".