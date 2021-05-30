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30.05.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Выход на Тверскую

Эксперты предлагают закрывать некоторые улицы Москвы для транспорта в выходные дни
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Некоторые центральные улицы Москвы, которые по будням закрывать для транспорта нельзя, могли бы быть пешеходными по выходным дням. Хотя бы в летнее время.
Гулять пешком прямо по центральным улицам города москвичам удается нечасто. Как правило, только в День города, 9 Мая и в Новый год. Фото: Сергей Михеев Гулять пешком прямо по центральным улицам города москвичам удается нечасто. Как правило, только в День города, 9 Мая и в Новый год. Фото: Сергей Михеев
Гулять пешком прямо по центральным улицам города москвичам удается нечасто. Как правило, только в День города, 9 Мая и в Новый год. Фото: Сергей Михеев

Город принадлежит людям, поэтому иногда так важно вытаскивать себя из железной "коробки" и наслаждаться уличным ритмом и архитектурой. Отдавать пешеходам улицы на выходные периодически предлагают и эксперты, и сами жители. Пользователи соцсетей, например, после крупных праздников на Тверской призывали почаще делать ее пешеходной. Вот и представители центра "Пробок.нет" отмечают, что горожане любят гулять по главной "артерии" Москвы, когда ее перекрывают, но это бывает очень редко. Как правило, на День города, 9 Мая и Новый год. Поэтому предлагают закрывать ее от транспорта по субботам и воскресеньям. На роль улиц выходного дня подходят также Мясницкая, Маросейка, Покровка, Большая Никитская и Пятницкая.

Фото: Александр Корольков
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Профессор МАДИ Михаил Якимов согласен, что в выходные, особенно летом, пешеходов на этих улицах значительно больше, нежели автомобилей. "Вполне разумна идея создания сети таких улиц, примыкающих друг к другу и образующих пешеходный каркас по примеру существующего Бульварного кольца в Москве. Начать можно с центральной части города. Например, с Мясницкой", - сказал он "РГ".

По мнению основателя проектного агентства "Простор" Анны Носовой, Тверская улица - одна из ключевых магистралей столицы даже в выходные дни. И создавая новое место притяжения пешеходного потока, нужно понимать, что это создаст еще большие транспортные проблемы на подъезде к территории - ведь большинство гуляющих не на Тверской. Куда более эффективным стало бы решение перекрывать небольшие улицы в "спальных" районах Москвы. - Таким образом, создавались бы новые общественные пространства локального масштаба, где развивался бы малый бизнес, досуг и какая-то событийная программа", - считает Носова.

Как вам это?

Владислав Зубанов, начальник управления информационной политики администрации Астрахани:

- А у нас, начиная с 22 мая, в выходные дни пешеходной становится одна из красивейших центральных улиц города - Никольская, ведущая от Кремля к набережной Волги. На это время на ней разворачиваются танцевальные и музыкальные площадки, флешмобы, выставки художников, мастер-классы и развлекательные зоны для детей.

Михаил Бессонов, директор транспортной компании, Воронеж:

- Считаю, что это не до конца продуманная затея - особенно для загруженных транспортом городов. Например, у нас в Воронеже не так много автомобилей, гораздо меньше иногородних и транзитных машин, но любое ограничение движения на той или иной улице - даже кратковременное - приводит к заторам на других направлениях. Например, ежегодно в День города главная улица Воронежа - проспект Революции - становится пешеходной. Общественный транспорт пускают в обход нее, и на узких параллельных улицах немедленно возникают колоссальные пробки. И это раз в год! А если так будет каждые выходные?

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Владимир Линов, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета:

- Закрытие некоторых второстепенных улиц по выходным и праздничным дням - решение разумное. В такие дни снижается интенсивность автомобильного движения, поэтому можно ряд улиц перекрыть. Чем больше пешеходных зон - тем лучше для горожан и туристов, которые получат возможность гулять и дышать чистым воздухом.

Кстати, в европейских городах много постоянно действующих пешеходных улиц. Но там центры многих городов были заложены в Средневековье, кварталы там и поныне небольшие, мало проходных дворов, поэтому есть возможность организации пешеходных зон. У нас же - и особенно в Петербурге (в Москве в меньшей степени) - наоборот, кварталы большие, сетка улиц редкая. Поэтому возможности открывать пешеходные улицы нет, а вот создавать временные пешеходные зоны (улицы) - вполне реально. Но только после всестороннего обсуждения.

Владимир Злоказов, урбанист, Екатеринбург:

- На мой взгляд, идея открыть для пешеходов "закрытые" пространства в выходные - просто замечательная. Это рождает совершенно иной опыт общения с городом. Ведь мы привыкли проноситься мимо архитектурных и исторических объектов на автомобилях. Но когда человек имеет возможность не спеша пешком пройти по улицам родного города, да еще и с детьми, у него возникает чувство единения с местом, где он живет. Он начинает лучше "понимать" свой город, проникается к нему особыми чувствами. Можно рассмотреть детали архитектурных объектов, потрогать, прочитать таблички. Отдохнуть возле фонтанов и клумб. На Урале, в частности в Екатеринбурге, такая идея не раз обсуждалась, но до воплощения в жизнь дело пока так и не дошло. Конечно, тут необходимо все тщательно просчитать, чтобы было максимально удобно всем: и пешеходам, и автомобилистам.

Подготовили Наталья Коротченко, Антон Валагин, Татьяна Тюменева, Елена Мационг

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