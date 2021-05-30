На Соборной площади Кремля провели первую в 2021 году церемонию развода караулов. В прошлом году из-за пандемии разводы отменяли.

- Мы тренировались полгода, - говорит рядовой роты специального караула Президентского полка Григорий Царегородцев. - Самое сложное: это побороть волнение.

Его товарищ Николай Лужков уточнил, что секрет успеха прост: ежедневные тренировки по 3-4 часа - так строевые приемы доводятся до автоматизма.

В программу включили новые элементы: построение "ромбом", фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". С фейерверками все понятно - это военные дела. А вот по поводу тортов у автора этих строк возникли вопросы. Оказалось, все просто: если смотреть на перестроения сверху, то визуальные аналогии возникнут сами собой. Так что у тех, кто смотрит шоу по телевизору (операторы снимают с колокольни Ивана Великого) есть даже преимущество. Ну а для тех, кто любит видеть все своими глазами, место встречи традиционное: Кремль, Соборная площадь, по субботам - ровно в 12.00.

Приз зрительских симпатий (овации) получила кавалерия.

- Кони, несмотря на плохую погоду, вели себя достойно, - отметил командир эскадрона Кавалерийского почетного эскорта капитан Сергей Иваненко.

Деталь: боевой конь капитана - 12-летний тракененец по кличке Люксембург - к радости журналистов проявил интерес к нашим микрофонам. Но... так ничего и не сказал. Просто выразительно посмотрел в камеры: к чему слова? Приходите, все сами увидите.