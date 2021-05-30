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30.05.2021 08:54
Рубрика: Общество

Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

Рост количества новых случаев коронавируса и ковидных госпитализаций в Москве связан с сезонным фактором. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

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Новые случаи ковида стали чаще выявлять весной, поскольку именно на этот период приходится сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Непосредственно после майских праздников был зафиксирован всплеск госпитализаций.

"В тот период люди 10 дней находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику, а пришли к врачам, дождавшись рабочих дней", - отметил Сергей Собянин.

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