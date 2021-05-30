В Москву экстрадировали организатора незаконных азартных игр

Гражданин Молдавии Михаил Чуботэреску организовал в России в Подмосковной деревне Макарово игорный клуб в 2013 году и незаконно заработал около 6 миллионов рублей, сообщили в полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что оперативники в ходе обысков в игорных залах изъяли более 20 игровых автоматов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ.

В тот раз организатор сумел скрыться. Его вычислили и объявили в международный розыск еще в апреле 2015 года и, наконец, поймали. Ирина Волк сообщила, что в международном аэропорту Бухареста сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России румынскими коллегами этот человек передан и уже экстрадирован в Москву. Сейчас он заключен под стражу.