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Рубрика: Происшествия

В Москву экстрадировали организатора незаконных азартных игр

Текст: Михаил Фалалеев

Гражданин Молдавии Михаил Чуботэреску организовал в России в Подмосковной деревне Макарово игорный клуб в 2013 году и незаконно заработал около 6 миллионов рублей, сообщили в полиции.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Саратовской области
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что оперативники в ходе обысков в игорных залах изъяли более 20 игровых автоматов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ.

В тот раз организатор сумел скрыться. Его вычислили и объявили в международный розыск еще в апреле 2015 года и, наконец, поймали. Ирина Волк сообщила, что в международном аэропорту Бухареста сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России румынскими коллегами этот человек передан и уже экстрадирован в Москву. Сейчас он заключен под стражу.

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