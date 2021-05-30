Зачем в Москве открыли десятый вокзал

И Денис Клявер, и другие пассажиры привыкли, что железнодорожные вокзалы обычно находятся в центре города. "Мы вообще только вчера поняли, что едем не с Курского, - поделилась одна из пассажирок "Стрижа", Юлия Гапонова. - Маршрут был непривычный, но ничего - вовремя добрались". Многие из тех, кто ожидал посадки на скоростной поезд до Нижнего, ехали к Восточному на метро. От станции "Черкизовская" по крытому переходу до терминала идти не более 10 минут. Еще меньше - от МЦК Локомотив. Вокзал образует большой пересадочный узел, смысл в том, чтобы пассажиры за короткое время смогли выйти к городскому транспорту. Получается ничуть не дольше, чем из Курского.
Восточный не похож на вокзалы, которые строились 100 лет назад. Если раньше был упор на архитектурную составляющую, то сейчас - на практичность. На вокзале есть залы ожидания, где можно зарядить телефоны. К услугам гостей - кафе (от 250 рублей за ролл с кофе) и автоматические камеры хранения, где можно оставить вещи до трех суток (100 рублей в час, но на долгий срок - дешевле). На втором этаже - зал повышенной комфортности и переходы к метро и МЦК с лифтами, эскалаторами и подъемниками для колясок. На первом - кассы, зона перекуса, панорамные окна с видом на перрон. Подъехать к вокзалу можно на всех видах транспорта как со стороны стадиона "Локомотив", так и с "парадного" въезда от Северо-Восточной хорды. Здесь останавливаются автобусы, есть зона кратковременной парковки, чтобы быстро высадить пассажиров и уехать.
"Запустив новый вокзал, мы разгружаем центр Москвы", - заявил мэр Сергей Собянин. Раньше все транзитные поезда останавливались на Курском вокзале. Теперь же составы из Мурманска, Ижевска и других крупных городов делают остановку на Восточном. Через новый терминал проходят "Ласточки" и "Стрижи", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда, которые едут через столицу в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск. Сотни пассажиров могут выйти, не тратя время на дорогу в центр. От Восточного вариантов для пересадки не меньше, чем от Курского.
Новый вокзал также нужен Москве и Подмосковью для развития МЦД, уточнил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Раньше многие поезда проезжали столицу по участку Курская - Каланчевская. Этот же перегон был задействован для скоростных поездов московских диаметров. Теперь транзитные поезда от Восточного пойдут по транзитным путям МЦК в обход центра. Это никак не повлияет на движение "Ласточек" по кольцу, зато позволит чаще пускать составы по МЦД-2 и будущему МЦД-4. Параллельно между Курской и Каланчевской продолжается реконструкция путей, которая должна завершиться к 2023 году.