Зачем в Москве открыли десятый вокзал

В первые дни своей работы новый Восточный вокзал Москвы принял тысячи пассажиров из Нижнего Новгорода, Иванова, Мурманска. Среди первых выезжающих из нового терминала оказался даже известный музыкант Денис Клявер. "Первый раз еду на гастроли на "Стриже", - рассказал он. - А отправляемся с классного, современного вокзала".

И Денис Клявер, и другие пассажиры привыкли, что железнодорожные вокзалы обычно находятся в центре города. "Мы вообще только вчера поняли, что едем не с Курского, - поделилась одна из пассажирок "Стрижа", Юлия Гапонова. - Маршрут был непривычный, но ничего - вовремя добрались". Многие из тех, кто ожидал посадки на скоростной поезд до Нижнего, ехали к Восточному на метро. От станции "Черкизовская" по крытому переходу до терминала идти не более 10 минут. Еще меньше - от МЦК Локомотив. Вокзал образует большой пересадочный узел, смысл в том, чтобы пассажиры за короткое время смогли выйти к городскому транспорту. Получается ничуть не дольше, чем из Курского.

Восточный не похож на вокзалы, которые строились 100 лет назад. Если раньше был упор на архитектурную составляющую, то сейчас - на практичность. На вокзале есть залы ожидания, где можно зарядить телефоны. К услугам гостей - кафе (от 250 рублей за ролл с кофе) и автоматические камеры хранения, где можно оставить вещи до трех суток (100 рублей в час, но на долгий срок - дешевле). На втором этаже - зал повышенной комфортности и переходы к метро и МЦК с лифтами, эскалаторами и подъемниками для колясок. На первом - кассы, зона перекуса, панорамные окна с видом на перрон. Подъехать к вокзалу можно на всех видах транспорта как со стороны стадиона "Локомотив", так и с "парадного" въезда от Северо-Восточной хорды. Здесь останавливаются автобусы, есть зона кратковременной парковки, чтобы быстро высадить пассажиров и уехать.

"Запустив новый вокзал, мы разгружаем центр Москвы", - заявил мэр Сергей Собянин. Раньше все транзитные поезда останавливались на Курском вокзале. Теперь же составы из Мурманска, Ижевска и других крупных городов делают остановку на Восточном. Через новый терминал проходят "Ласточки" и "Стрижи", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда, которые едут через столицу в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск. Сотни пассажиров могут выйти, не тратя время на дорогу в центр. От Восточного вариантов для пересадки не меньше, чем от Курского.

Новый вокзал также нужен Москве и Подмосковью для развития МЦД, уточнил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Раньше многие поезда проезжали столицу по участку Курская - Каланчевская. Этот же перегон был задействован для скоростных поездов московских диаметров. Теперь транзитные поезда от Восточного пойдут по транзитным путям МЦК в обход центра. Это никак не повлияет на движение "Ласточек" по кольцу, зато позволит чаще пускать составы по МЦД-2 и будущему МЦД-4. Параллельно между Курской и Каланчевской продолжается реконструкция путей, которая должна завершиться к 2023 году.