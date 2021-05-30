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30.05.2021 03:37
Рубрика: Общество

Жители Москвы увидят полное лунное затмение в 2025 году

Ближайшее полное лунное затмение можно будет увидеть в Москве через четыре года. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, отвечая на вопрос, когда москвичи смогут наблюдать лунное затмение.

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"Ближайшее частичное затмение будет в 2023 году, но там тень едва-едва заденет Луну, ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября 2025 года", - цитирует РИА Новости астронома.

Напомним, 26 мая дальневосточники могли наблюдать полное лунное затмение, которое не было видно в европейской части страны. В этом году ожидается еще одно лунное затмение: 19 ноября произойдет частное затмение при максимальной фазе в 12:04 мск. Различные фазы смогут увидеть жители Южной Америки, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Полностью затмение Луны будут наблюдать в Северной Америке, на Чукотке и Камчатке. Частные и теневые фазы - жители восточных регионов нашей страны.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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