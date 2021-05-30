Начал вещание первый телеканал на бурятском языке

Первый бурятский национальный телеканал "Буряад ТВ" вышел в эфир в воскресенье, 30 мая, в день основания Бурят-Монгольской АССР, сообщила пресс-служба главы Республики Бурятия.

"Буряад ТВ" будет вещать круглосуточно. Лицензия у канала универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи, рассчитанные на зрителей разных возрастов.

Телеканал будет способствовать расширению языковой среды и поможет развивать профессиональную этническую журналистику.

Пока программы "Буряад ТВ" можно смотреть в кабельной сети одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний. Прямая трансляция идет и на сайте www.buryad.tv.

- У абонентов двух других кабельных сетей "Буряад ТВ" появится в июне, - уточнил руководитель канала Виталий Раднаев.