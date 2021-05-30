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30.05.2021 04:06
Рубрика: Общество

В Благовещенске на набережной появился семиметровый амурозавр

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба мэрии Благовещенска Фото: Пресс-служба мэрии Благовещенска
Фото: Пресс-служба мэрии Благовещенска

В столице Приамурья на набережной Амура открыли два новых арт-объекта - семиметровую скульптуру амурозавра и слепки следов керберозавра. Оба доисторических животных водились на территории региона 65 миллионов лет назад.

Фото: iStock
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Автором проекта выступил член Союза художников России, председатель студии художников им. Верещагина при УМВД России по Амурской области Алексей Сидоров. - Сначала вел сбор информации, затем рисовал эскизы, лепил фигуру из пластилина, работал с палеонтологами, чтобы точнее представить себе скелет животного, - рассказал художник.

За всю истории палеонтологии в России обнаружено и описано 13 новых родов динозавров. Два из них обнаружены в Благовещенске - в их числе амурозавр.

- Скульптура амурозавра воплотила в себе художественный замысел и научную достоверность, ведь художник Алексей Сидоров и ученый-палеонтолог Юрий Болотский, который описал этого динозавра, работали над проектом сообща. На сегодня - это самая точная скульптурная реконструкция амурозавра, - отметила заведующая палеонтологическим музеем Института геологии и природопользования ДВО РАН Ольга Сашнина.

В ста метрах от амурозавра находятся следы керберозавра. Автором этого проекта стала доцент кафедры дизайна АМГУ, член союза дизайнеров России Любовь Станишевская.

Композиция из архитектурного бетона состоит из трех следов керберозавра. Размер каждого - 60 сантиметров. В один из них встроен QR-код, с помощью которого можно узнать информацию о древнем ящере.

В регионах Общество Культура Арт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Амурская область Благовещенск

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