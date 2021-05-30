В Якутии площадь лесных пожаров выросла на 2 тысячи гектаров

По оперативным данным, в семи районах республики Саха зарегистрировано 13 природных пожаров, сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

"За сутки количество пожаров увеличилось на три очага, площадь пожаров увеличилась на 1937,4 гектара за счет обнаружения новых и увеличения площадей ранее обнаруженных пожаров", - отметил начальник регионального главка Павел Гарин.

На особом контроле находится пожарная обстановка в Нюрбинском, Среднеколымском и Томпонском районах, где четыре крупных возгорания на площади 2,4 тысячи гектара.

На тушение лесных пожаров привлекалось 276 человек и 33 единицы техники специализированных подразделений лесоохраны и местного населения. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях.