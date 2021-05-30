В Оренбуржье подросток лишился ноги при погрузке зерна в вагон

В городе Бузулук Оренбургской области 17-летний подросток получил травму, грузя зерно в железнодорожный вагон. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент случился сегодня примерно в 11.30 по местному времени на тупиковом пути станции Бузулук. Прокуратура выяснила, что вагоны принадлежат обществу "Петрохлеб-Кубань".

По предварительным данным, подчеркнули в надзорном ведомстве, потерпевший подросток работал на погрузке зерна без оформления трудовых отношений с компанией. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с диагнозом "ампутация левой нижней конечности".

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда "Петрохлеб-Кубань".