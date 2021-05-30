Два ребенка пострадали при падении с лопнувшего батута в Барнауле

При падении с лопнувшего батута в Барнауле пострадали двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По данным ведомства, инцидент произошел у торгового центра "Район". Как ранее сообщала "РГ", надувной батут, на котором играли дети, лопнул. В результате две девочки 2017 года рождения получили травмы. Они госпитализированы в больницу скорой помощи. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое. Сейчас им оказывается экстренная помощь.

По данному факту региональный СК начал проверку. На месте работаю правоохранители. Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева. Выясняются обстоятельства и причины ЧП.