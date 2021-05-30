Новости

США увековечили свой позор на монете 13:15
Под Омском вспыхнул крупный пожар на двух складах 13:05
Останки более 200 детей нашли в бывшей школе-интернате в Канаде 13:05
Головин: Сказал Дзюбе, что он король "Тамбова" 12:55
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России 12:39
В Твери два человека погибли при пожаре 12:19
В Индии умер пациент с тремя грибковыми заболеваниями 11:55
Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против Мейвезера 11:34
Оперштаб: Еще 2547 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:20
Протестующие против вакцинации ворвались в торговый центр в Лондоне 11:10
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V" 11:05
На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана 11:01
В Москву пришло сентябрьское похолодание 10:32
Военные химики РФ установили мировой рекорд 09:38
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом 08:54
В "ЕР" завершается праймериз на выборы в Госдуму 08:09
В Теннесси семь человек погибли при крушении самолета 08:02
Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID для мужчин и женщин 07:35
В России с 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов 07:27
В Гидрометцентре объяснили похолодание в европейской части России 06:21
Начал вещание первый телеканал на бурятском языке 06:16
В МЧС напомнили об опасности плавания на надувных матрасах 05:22
В Якутии площадь лесных пожаров выросла на 2 тысячи гектаров 04:47
В США два человека погибли при крушении двух небольших самолетов 04:37
В Благовещенске на набережной появился семиметровый амурозавр 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
30.05.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

Под Омском вспыхнул крупный пожар на двух складах

Текст: Сергей Зюзин

В Омской области вспыхнул крупный пожар на складской территории. Как сообщили в областном МЧС, сегодня в середине дня по местному времени загорелись два складских здания, расположенных в селе Дружино, что в 35 километрах от Омска.

Фото: iStock
В университете Башкирии вспыхнул пожар из-за попавшего в окно салюта

Сначала поступила информация о том, что на улице 2-я Солнечная горит трава, затем огонь перекинулся на склады. По данным ведомства, огонь охватил два помещения: один размером 10 на 15 метров, второй - 100 на 30 метров. Сохраняется угроза распространения огня еще на два склада.

На месте работают 105 сотрудников МЧС, задействована 21 спецмашина, к тушению также привлечен пожарный поезд.

Ранее в региональном МЧС предупреждали жителей о повышенной пожароопасности, которая сохранится в области до 31 мая. Сообщалось о возможных лесных и ландшафтных возгораниях.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

В "Белавиа" назвали условия для полетов в Крым из Беларуси
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом
Вильфанд рассказал о заморозках в ряде регионов России
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс