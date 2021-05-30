Под Омском вспыхнул крупный пожар на двух складах

В Омской области вспыхнул крупный пожар на складской территории. Как сообщили в областном МЧС, сегодня в середине дня по местному времени загорелись два складских здания, расположенных в селе Дружино, что в 35 километрах от Омска.

Сначала поступила информация о том, что на улице 2-я Солнечная горит трава, затем огонь перекинулся на склады. По данным ведомства, огонь охватил два помещения: один размером 10 на 15 метров, второй - 100 на 30 метров. Сохраняется угроза распространения огня еще на два склада.

На месте работают 105 сотрудников МЧС, задействована 21 спецмашина, к тушению также привлечен пожарный поезд.

Ранее в региональном МЧС предупреждали жителей о повышенной пожароопасности, которая сохранится в области до 31 мая. Сообщалось о возможных лесных и ландшафтных возгораниях.