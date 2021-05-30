В прокат выходит блокбастер о природе "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

В российский кинопрокат выходит первый отечественный блокбастер о природе и животных "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Фильм, который озвучили народные артисты РФ Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, обещает стать самым добрым фильмом 2021 года. Всероссийская премьера запланирована на 10 июня 2021 года.

"Байкал. Удивительные приключения Юмы" - это кино-рассказ о великом озере и заповедном чуде природы. Все роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Главная же роль досталась юной байкальской нерпе Юме. Создателям проекта впервые удалось снять байкальских нерп - эндемиков Байкала - в естественной среде обитания. Зрители узнают историю Юмы от ее рождения до путешествия на Ушканьи острова.

Особое внимание в фильме уделено союзу человека с природой. Через легенды и мифы древних народов, населяющих берега Байкала - эвенков и бурятов, демонстрируется бережное и нравственное отношение человека к окружающей среде.

Съемки фильма продолжались более пяти лет. 14 экспедиций, современная технология съемки 4К HDR, макросъемка воды и льда и уникальные подводные съемки. Творческую команду консультировали представили Российской академии наук и Русского географического общества, а помогали кинематографистам местные проводники и байкальские старожилы.

"Мы приезжали, снимали, возвращались обратно. Был один обычный оператор и группа подводных, которым приходилось погружаться в ледяную воду, под лед. Оператор, снимающий нерпу, спал тут же рядом в спальном мешке, предварительно настроив камеру, а с пяти утра, по миллиметру начинал выбираться из этого мешка, включал камеру и потихоньку снимал. Нерпы чувствуют каждое движение, и очень важно их не спугнуть", - рассказывает о съемках Анастасия Попова.

Фильм "Байкал. Удивительные приключения Юмы" озвучили народные артисты РФ Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

"Этот фильм поднимает все самые интересные пласты, отражающие реальную жизнь и природу Байкала. Именно так можно рассказать о чем-то важном и не потерять внимание зрителя - он постоянно будет увлечен", - отметил Константин Хабенский.