В Карелии два человека погибли в ДТП с лесовозом

В Карелии на федеральной трассе "Кола" в воскресенье внедорожник попал под грузовой автомобиль, груженный лесом. Два человека в легковой машине погибли, сообщили в республиканском ГИБДД.

ЧП случилось на 196-м километре на участке дороги, ведущей к государственной границе России и Финляндии. Сотрудники полиции выясняют, по каким причинам столкнулись две машины.

От сильнейшего удара лесовоз опрокинулся вместе с грузом в кювет, а во внедорожнике погибли две женщины - водитель и пассажирка. Еще два пассажира - несовершеннолетний ребенок и мужчина - госпитализированы с травмами.

ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость движения и не отвлекаться от управления автомобилем.