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30.05.2021 19:41
Рубрика: Экономика

На Валаам - один билет

В Карелии запустили маршрут с использованием поезда и речного судна
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Новый ежедневный мультимодульный турмаршрут из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам начал действовать в Карелии. В нем используют железнодорожный и водный транспорт. Услуга будет предоставляться на протяжении всего лета.

В едином модуле совмещаются поезда и суда на водной подушке "Метеор". Для удобства пассажиров их расписание состыковали. Теперь туристы, приезжающие на новый остановочный пункт Сортавала-центр, сразу же пересаживаются на суда. Время в пути на Валаам составит около одного часа. При этом билет по маршруту Москва-Валаам, Санкт-Петербург-Валаам или Петрозаводск-Валаам с использованием схемы "поезд + "Метеор" будет оформляться как единый проездной документ.

Фото: РИА Новости
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Чтобы пассажирам было удобно переходить с одного вида транспорта на другой, в Сортавала-центр построена и оборудована низкая железнодорожная платформа, которая находится рядом с причалом. Стометровая платформа примыкает к железнодорожному пути, другая ее часть служит смотровой площадкой на залив Вакколахти. С нее можно спуститься на пирс и пройти на городской причал. "Мы впервые в истории железных дорог России реализуем подобный уникальный проект", - отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Добавим, что часть мест по социальным ценам будет предоставляться жителям острова и служителям Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Модульный турмаршрут будет действовать по 28 августа. Расписание уже составлено. Стоимость проезда варьируется в зависимости от класса обслуживания, времени отправления "Метеора", экскурсионной программы по монастырю и питания на острове.

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