В Коми суд рассмотрит дело о жесткой посадке пассажирского самолета

В Республике Коми завершили расследование уголовного дела о жесткой посадке пассажирского самолета. Boeing 737, следовавший по маршруту "Москва - Усинск", сломал стойку шасси и ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину во время оперативного совещания в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. На борту в тот момент находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Никто серьезных травм не получил.

Однако, как позже выяснилось, пострадала годовалая девочка. Родителям после приземления пришлось нести ее на руках до здания аэропорта без теплой одежды, она осталась в самолете. На улице же было минус 25 градусов. Ребенку диагностировали обморожение обеих кистей рук второй степени. Следственное управление, куда обратился отец девочки, организовало ее обследование в клиническом центре Санкт-Петербурга, где ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

За данное ЧП главного инженера аэропорта привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь суд рассмотрит по существу уголовное дело. Обвинительное заключение уже утвердили.