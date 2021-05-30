В Коми учителя поздравили выпускников пародией на тренды TikTok

Учителя школы №18 Сыктывкара поздравили выпускников видеороликом-пародией на молодежные тренды TikTok. Видеопоздравление выложено на официальной странице школы в социальной сети и набрало уже более 8 тысяч просмотров.

Авторы видеоролика - учителя 11 классов Ирина Логинова и Лариса Юрина. В съемках участвовали педагоги, ведущие различные предметы, классные руководители девятых классов и даже директор школы Светлана Чушева. Кстати, в нем можно увидеть поющую "Макарену" фотографию Светланы Чушевой. Снимок был сделан еще в то время, когда директор была десятиклассницей.

В роли "исполнителей" выступили даже классики русской литературы Александр Пушкин и Николай Гоголь. Они дуэтом спели песню о коронавирусе, из-за которого ученики школы №18 долгое время были на дистанционном обучении.

Идею ролика педагоги объясняют тем, что среди молодежи TikTok уже долгое время пользуется большой популярностью. Напомним, речь идет о мобильном приложении, которое позволяет создавать 15- и 60-секундные видеоролики с большим количеством разнообразных эффектов.

Подобные видеопоздравления к "последнему звонку" учителя 18-й школы в Сыктывкаре снимают с 2017 года. Педагоги и ученики каждый год с нетерпением ожидают очередных съемок . Авторам поздравлений приходится внимательно отслеживать все, чем интересуются школьники в этом приложении, чтобы снятое видео понравилось выпускникам. Как правило им, это удается. Каждый раз видеоролики набирают множество восторженных откликов. "Самые классные поздравления всегда только в школе 18! Скучаю", "Вот такие вы и есть - замечательные учителя!", "Очень круто, преподаватели - молодцы!" - так отзываются о снятом педагогами видео те, кто учился или учится в этой школе.