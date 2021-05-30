В Коми учителя поздравили выпускников пародией на тренды TikTok

Новости

Путин запустит завод "Аурус" и встретится с журналистами и бизнесменами 15:10
В Москве алиментщик заплатил 6 млн рублей после включения в список невыездных 15:00
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле 14:46
В Испании научились выявлять коронавирус по изображению глаз 14:44
Глава Минздрава рассказал, что даст коллективный иммунитет от COVID-19 14:34
Вышел трейлер комедийного хоррора по игре Ubisoft "Оборотни внутри" 14:18
Два ребенка пострадали при падении с лопнувшего батута в Барнауле 14:17
В Барнауле лопнул батут с детьми 14:08
Арми Хаммера в сериале про "Крестного отца" заменит Майлз Теллер 13:42
Около 500 тысяч алиментщиков попали в списки невыездных 13:41
США увековечили свой позор на монете 13:15
Под Омском вспыхнул крупный пожар на двух складах 13:05
Останки более 200 детей нашли в бывшей школе-интернате в Канаде 13:05
Головин: Сказал Дзюбе, что он король "Тамбова" 12:55
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России 12:39
В Твери два человека погибли при пожаре 12:19
В Индии умер пациент с тремя грибковыми заболеваниями 11:55
Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против Мейвезера 11:34
Оперштаб: Еще 2547 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:20
Протестующие против вакцинации ворвались в торговый центр в Лондоне 11:10
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V" 11:05
На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана 11:01
В Москву пришло сентябрьское похолодание 10:32
Военные химики РФ установили мировой рекорд 09:38
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
30.05.2021 15:04
Рубрика: Общество

В Коми учителя поздравили выпускников пародией на тренды TikTok

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

Учителя школы №18 Сыктывкара поздравили выпускников видеороликом-пародией на молодежные тренды TikTok. Видеопоздравление выложено на официальной странице школы в социальной сети и набрало уже более 8 тысяч просмотров.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На Алтае выпускники станцевали вальс перед роддомом для своей учительницы

Авторы видеоролика - учителя 11 классов Ирина Логинова и Лариса Юрина. В съемках участвовали педагоги, ведущие различные предметы, классные руководители девятых классов и даже директор школы Светлана Чушева. Кстати, в нем можно увидеть поющую "Макарену" фотографию Светланы Чушевой. Снимок был сделан еще в то время, когда директор была десятиклассницей.

В роли "исполнителей" выступили даже классики русской литературы Александр Пушкин и Николай Гоголь. Они дуэтом спели песню о коронавирусе, из-за которого ученики школы №18 долгое время были на дистанционном обучении.

Идею ролика педагоги объясняют тем, что среди молодежи TikTok уже долгое время пользуется большой популярностью. Напомним, речь идет о мобильном приложении, которое позволяет создавать 15- и 60-секундные видеоролики с большим количеством разнообразных эффектов.

Подобные видеопоздравления к "последнему звонку" учителя 18-й школы в Сыктывкаре снимают с 2017 года. Педагоги и ученики каждый год с нетерпением ожидают очередных съемок . Авторам поздравлений приходится внимательно отслеживать все, чем интересуются школьники в этом приложении, чтобы снятое видео понравилось выпускникам. Как правило им, это удается. Каждый раз видеоролики набирают множество восторженных откликов. "Самые классные поздравления всегда только в школе 18! Скучаю", "Вот такие вы и есть - замечательные учителя!", "Очень круто, преподаватели - молодцы!" - так отзываются о снятом педагогами видео те, кто учился или учится в этой школе.

В регионах Общество Образование Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Образ жизни Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Республика Коми РГ-Видео

Главное сегодня

В "Белавиа" назвали условия для полетов в Крым из Беларуси
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом
Вильфанд рассказал о заморозках в ряде регионов России
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией