Из Волгограда в Ереван возобновились прямые авиарейсы

В волгоградском аэропорту возобновились международные авиарейсы. Первый самолет взял курс на столицу Армении.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, загрузка рейса составила более 90 процентов. Самолеты авиаперевозчика будут летать в Ереван один раз в неделю - по воскресеньям.

Время в пути в одном направлении составляет 1 час 55 минут. Рейсы запланированы авиакомпанией до конца весенне-летнего периода - до 24 октября 2021 года.

Возобновление международных авиарейсов отметили угощением для пассажиров и провожающих, а также выступлением национальных творческих коллективов "Адана" и "Артуйт".